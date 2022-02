Bradley Beal out pour la fin de saison, coup de massue pour les Wizards

Elle était sympathique, cette première partie de saison des Washington Wizards. Puis les choses se sont un peu gâtées. L'atmosphère s'est un peu tendue entre certains membres du vestiaire et les résultats ont nettement chuté. Puis le coup de grâce : Bradley Beal, l'homme que le front office veut absolument convaincre de ne pas partir l'été prochain, est contraint de déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Beal doit être opéré du poignet du gauche et n'a d'autre choix que de tirer un trait sur les 29 derniers matches de saison régulière, puis sur les éventuels playoffs. On a peut-être donc vu Bradley Beal sous le maillot de Washington pour la dernière fois.

Drafté en 3e position de la Draft 2012, l'arrière All-Star n'a jamais joué pour une autre franchise que les Wizards, actuellement 11e de la Conférence Ouest avec 24 victoires pour 29 défaites. Il est éligible pour une prolongation de contrat à hauteur de 245 millions de dollars. Il dispose d'une player option pour la saison 2022-2023 à 36.4 millions de dollars.

Washington Wizards All-Star guard Bradley Beal plans to undergo season-ending surgery on his left wrist, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022