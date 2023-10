Kristaps Porzingis, un jeu bien plus facile aux Celtics

L'intérieur des Boston Celtics Kristaps Porzingis profite des présences de Jayson Tatum et Jaylen Brown pour se régaler.

Au cours de sa carrière NBA, Kristaps Porzingis n'a jamais évolué pour une équipe aussi forte. Jusqu'à maintenant, le Letton a toujours été la première ou la deuxième option de sa franchise. Mais chez les Boston Celtics, ce n'est pas le cas.

En plus de jouer pour un prétendant au titre, l'intérieur se retrouve dans l'ombre du duo Jayson Tatum - Jaylen Brown. Grâce à ses deux coéquipiers, Porzingis bénéficie de grandes libertés par rapport aux défenses adverses.

Auteur de 20 points et 8 rebonds contre les New York Knicks (123-110) en préparation, l'ex-joueur des Dallas Mavericks se régale.

"C'est tout simplement facile de jouer avec ces gars, honnêtement. Je n'arrête pas de me répéter, mais ils suscitent tellement l'attention des défenseurs. Du coup, j'ai des tirs à trois points où je suis seul, des situations tellement ouvertes, et ils me trouvent.

Donc je dois simplement prendre des tirs ouverts. C'est tout, c'est vraiment simple. Pour nous, il s'agissait d'un bon match pour continuer de construire notre alchimie", a commenté Kristaps Porzingis devant les médias.

Sans forcer, Kristaps Porzingis a tourné à 16 points (61,5% à trois points), 6 rebonds et 1 contre sur cette présaison. Avec ce niveau, il va peser et les Celtics peuvent nourrir de grandes ambitions.

