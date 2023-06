Kristaps Porzingis a vraiment eu peur de l’échec de son trade

Kristaps Porzingis a bel et bien rejoint les Boston Celtics. Et il s'agit d'un soulagement pour le Letton ! Après l'activation de son option à 36 millions de dollars, l'intérieur devait quitter les Washington Wizards pour la franchise du Massachussetts.

Mais dans un premier temps, cet échange a échoué. En effet, dans un deal initial à trois équipes, les Los Angeles Clippers ont fait machine arrière. Mais finalement, les Memphis Grizzlies, qui ont récupéré Marcus Smart, ont finalement remplacé les Californiens pour permettre cette opération.

Un dénouement heureux pour l'ex-joueur des New York Knicks, ravi de cette opportunité à Boston.

"C'était une journée folle pour moi. J'étais sur le point de m'endormir, puis j'ai appris que l'échange n'avait pas eu lieu, donc je suis resté éveillé un peu plus longtemps. Mais à 4 heures du matin, de retour à la maison, je me suis dit que j'allais dormir et que je verrais bien ce qui se passerait.

Quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu que c'était fait, que l'échange avait eu lieu. Et j'étais très excité et très heureux. Pour moi, c'est l'occasion de jouer pour une très bonne équipe et de tenter d'y ajouter quelque chose.

J'espère pouvoir aider ces gars, leur faciliter la vie, et débarquer dans une organisation de haut niveau comme Boston, une franchise historique, une franchise emblématique, m'a permis de prendre cette décision très facilement", a assuré Kristaps Porzingis face aux médias.

Chez les Celtics, Kristaps Porzingis va effectivement avoir une chance de jouer pour le titre. Et même sur le plan individuel, il doit briller pour viser un gros contrat l'an prochain. En attendant, le joueur de 27 ans compte bien saisir cette occasion.

