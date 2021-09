Comment Jason Kidd va relancer Kristaps Porzingis

Il fut un temps pas si lointain où Kristaps Porzingis représentait le futur de la NBA (et des New York Knicks). Un jeune All-Star qualifié de « licorne » par Kevin Durant et auteur de cartons aux quatre coins du pays. Mais dans ce monde, tout va très (trop) vite. Après une cascade de blessures et un transfert aux Dallas Mavericks, le Letton est devenu un pion de luxe, un spectateur privilégié du show Luka Doncic dans le Texas.

Enfin ça, c’était surtout sous le régime de Rick Carlisle. Le coach des Mavericks l’utilisait essentiellement pour étirer les lignes. Avec un jeu centré sur le tir extérieur du bonhomme de 2,21 m.

« Je veux que KP soit un joueur de basket », prévient déjà Jason Kidd, le nouveau coach, en sous-entendant que son joueur doit se remettre à s’appuyer sur toutes ses qualités. « Il n’aura pas de limitation et il ne devra pas se contenter de tirer à trois-points. Il peut rouler vers le cercle, tirer à mi-distance, attaquer le panier, etc. Je le vois comme un joueur offensif et je veux qu’il puisse être lui-même. » « Je vais pouvoir me remettre à poster plus souvent », note l’intéressé. « J’étais surtout là pour assurer du spacing et je pense que ce n’est qu’une facette de mon jeu. »

Kristaps Porzingis tournait tout de même à plus de 20 points par match pendant la saison avant de chuter à 13 pions en playoffs. Après, tout n’est pas non plus une question d’utilisation et il ne faudrait pas juger Carlisle responsable de tous ses maux. Le joueur de 26 ans a encore eu de nombreux pépins de santé qui l’ont cassé dans son rythme. Ce qui le rendait aussi moins tranchant par moment.

La bonne nouvelle, c’est que Kidd compte sur lui et il avait peut-être besoin de ça, d’un changement de scénario, pour reprendre sa marche en avant.

Kristaps Porzingis a eu une réelle envie de se barrer des Mavs