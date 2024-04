Kristaps Porzingis veut bien plus que le #1 avec les Celtics

La nuit dernière, les Boston Celtics ont largement dominé l'Oklahoma City Thunder (135-100). Avec ce succès, Kristaps Porzingis et ses partenaires vont terminer la saison régulière avec le meilleur bilan de la NBA.

Ainsi, les Celtics ont l'assurance d'avoir l'avantage du terrain pendant l'intégralité des Playoffs. Notamment pour de potentielles Finales NBA. Un accomplissement important, mais pas vraiment un aboutissement pour cette équipe.

Face à la presse, le Letton a d'ailleurs réalisé ce rappel.

"C'est vraiment une bonne sensation. Nous avons travaillé dur toute la saison et nous le méritons. Je pense d'ailleurs que cela peut compter si nous concrétisons la vision que nous avons de nous-mêmes.

Nous nous sentons bien. Tout le monde se trouve en bonne santé au bon moment. Il nous reste quelques matches et nous voulons terminer la saison en beauté, quel que soit l'adversaire, et aborder les Playoffs dans un bon état d'esprit", a confié Kristaps Porzingis pour NBC Sports.

Sur cet exercice 2023-2024, les Celtics n'ont quasiment pas le droit à l'erreur. Boston a totalement dominé la saison régulière à l'Est et un parcours sans atteindre les Finales NBA représenterait une immense déception. A Kristaps Porzingis et ses coéquipiers de se montrer à la hauteur des attentes.

