Kristaps Porzingis, une virée dans un strip-club à 50 000 dollars

Kristaps Porzingis a été proche de pénaliser les Dallas Mavericks. Entre les deux matches contre les Los Angeles Clippers en Playoffs, l'intérieur a réalisé une virée dans un strip-club californien. Il s'agit bien évidemment d'une violation du protocole sanitaire de la NBA.

Pris par la patrouille avec des vidéos sur les réseaux sociaux, le Letton a été ainsi sanctionné d'une amende de 50 000 dollars. Vacciné, le joueur de la franchise texane a évité une suspension après une analyse des experts médicaux.

"En consultation avec des experts médicaux, et sur la base de tous les faits et circonstances, il a été déterminé que sa présence n'a pas créé de risques liés à la propagation du Covid-19 et qu'aucune quarantaine n'est donc nécessaire", peut-on lire dans un communiqué officiel.