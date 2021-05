Kristaps Porzingis en froid avec Luka Doncic ? Sa réponse à Cuban

Fin avril, le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban a lâché une petite bombe. Luka Doncic et Kristaps Porzingis ne seraient pas les meilleurs amis du monde. En dehors des parquets, la cohabitation entre les deux stars de la franchise texane ne serait pas exceptionnelle.

Et bien évidemment, depuis cette révélation, le Letton n'échappe pas aux questions sur ce sujet. A l'occasion d'un entretien accordé à radio Marca, l'ancien joueur de Séville a directement répondu à son patron.

"Je n'ai jamais eu le moindre problème avec mes coéquipiers en dehors du terrain, je me suis toujours très bien entendu avec eux. Je ne sais pas de quoi parle Cuban. J'essaie d'être aussi professionnel que possible, de faire ce que j'ai à faire et d'être un soldat pour l'équipe", a assuré Kristaps Porzingis.