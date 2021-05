Kristaps Porzingis va-t-il encore jouer un mauvais tour aux Mavs ?

À l'approche des playoffs, les Dallas Mavericks montent doucement en régime. 5e de l'Ouest au dernier classement, la bande à Luka Doncic doit tout de même faire sans leur 2e option, Kristaps Porzingis. En délicatesse avec son genou, la star lettonne est sur le côté depuis le 29 avril.

Problématique quand on sait qu'il a déjà raté 26 matches cette saison, déjà à cause d'un de ses genoux. Si l'on va un peu plus loin, KP avait déjà du abandonner ses partenaires lors des derniers playoffs contre les Clippers. Ironie du sort, ce sont ces mêmes Clippers que pourraient retrouver les Texans au premier tour. Avec Kristaps Porzingis cette fois-ci ?

Selon son coach, l'ancien des Knicks pourrait retrouver les parquets d'ici la fin de la saison régulière. Mais on sent quand même un léger doute dans la voix de Rick Carlisle.

"Quand il sera prêt à revenir sur un parquet NBA, on aura besoin de lui sur le terrain. Il est évidemment l'un de nos meilleurs joueurs et plus tôt il reviendra, plus tôt il pourra se reconditionner, se remettre en rythme, établir l'alchimie avec les autres, ce genre de choses."

Depuis sa rupture d'un ligament croisé en 2018, le joueur a quelques difficultés à enchaîner les saisons complètes. L'an dernier, il a même été opéré d'un ménisque. Dallas doit-il s'inquiéter alors que Porzingis doit encore percevoir 102M sur les trois prochaines années ?

Mark Cuban admet un froid entre Porzingis et Doncic