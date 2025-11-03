Kyle Lowry entre dans un club de vétérans très fermé

Kyle Lowry est sans doute très important aux Philadelphia Sixers, la franchise de sa ville natale. Mais probablement pas pour son apport sur le terrain. L’ancien champion NBA va très peu jouer cette saison. Ou alors, dans le cas contraire, ce serait sans doute mauvais signe pour l’équipe qui occupe actuellement la première place de la Conférence Est avec 5 victoires en 6 matches.

Mais Nick Nurse l’a tout de même fait entrer la nuit dernière, en profitant du duel contre les très modestes Brooklyn Nets (victoire 129-105). Le coach a pu célébrer le joueur, avec qui il a remporté un titre aux Toronto Raptors en 2019, en l’envoyant sur le parquet. De quoi lancer officiellement sa vingtième saison chez les pros ! « Qui aurait cru ça de Kyle Lowry vingt ans en arrière ? » Plaisantait l’entraîneur.

Drafté en fin de premier tour en 2006 (24eme choix), Lowry a débuté sa carrière timidement aux Memphis Grizzlies avant de se faire un nom aux Houston Rockets puis de devenir l’un des joueurs emblématiques de la franchise canadienne à Toronto. Mais il ne semblait pas prédestiné à faire une aussi longue carrière. Parce qu’en étant officiellement un vétéran dans sa vingtième saison, il rejoint un club fermé où l’on retrouve seulement 11 autres hommes. Pas n’importe lesquels : Chris Paul (21), Robert Parish (21), Kevin Willis (21), Kevin Garnett (21), Dirk Nowitzki (21), Kobe Bryant (20), Kareem Abdul-Jabbar (20), Jamal Crawford (20) et Udonis Haslem (20) tandis que Vince Carter et LeBron James ont joué 22 saisons. Le King va entamer sa 23eme, un record, à son retour sur les terrains.