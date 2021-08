Kyle Lowry et Lonzo Ball, la NBA lance une enquête pour « tampering »

La NBA suspecte du "tampering" dans les mouvements réalisés cet été concernant les meneurs de jeu Kyle Lowry et Lonzo Ball.

Sur cette intersaison, Kyle Lowry et Lonzo Ball ont respectivement rejoint le Miami Heat et les Chicago Bulls. Très rapidement après l'ouverture de cette Free Agency, les deux meneurs ont fait l'objet d'un "sign-and-trade".

Et sans surprise, la NBA suspecte du "tampering" sur ces deux dossiers. C'est-à-dire des contacts entre les franchises et les agents avant le début des hostilités. Ainsi, la Ligue a décidé d'ouvrir une enquête officielle au sujet des deux opérations, d'après les informations d'ESPN.

Toutes les parties impliquées dans les deux deals ont déjà été prévenues de cette investigation. L'an dernier, les Milwaukee Bucks avaient perdu un choix au second tour de Draft pour l'affaire Bogdan Bogdanovic. Mais la NBA avait pris en compte dans sa sanction la signature finalement du Serbe aux Atlanta Hawks.

Cette fois-ci, Lowry et Ball ont bien signé avec le Heat et les Bulls. Les deux franchises risquent une amende, qui peut s'élever au maximum à 10 millions de dollars, des suspensions pour les dirigeants, la perte de choix de Draft et potentiellement l'annulation des accords.

Est-ce que la Ligue va aller aussi loin ? On en doute. Car en réalité, le "tampering" reste une vaste blague en période de FA... Avec les très nombreux deals annoncés dès les premières minutes de l'intersaison, Kyle Lowry et Lonzo Ball n'ont pas été les seuls joueurs à discuter avec les franchises en amont.

