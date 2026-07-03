Kyle Lowry prend sa retraite, les Raptors vont lui rendre hommage

Kyle Lowry va signer un contrat d’un jour avec Toronto pour pouvoir finir sous le maillot des Raptors, dont il est devenu une légende.

La carrière de Kyle Lowry touche à sa fin. Le meneur de 40 ans va officiellement prendre sa retraite en signant un contrat d'une journée avec les Toronto Raptors, la franchise avec laquelle il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Les Canadiens ont également laissé entendre qu'ils retireront son numéro 7 au cours de la saison prochaine.

Cette cérémonie viendra rendre hommage à celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de l'histoire des Raptors. Un ultime symbole pour un joueur qui aura profondément marqué la franchise et la ville de Toronto.

Le plus grand Raptor de l'histoire ?

Arrivé à Toronto en 2012, Kyle Lowry a complètement changé le destin de la franchise. Six fois All-Star sous les couleurs canadiennes, champion NBA en 2019, leader de vestiaire et âme de l'équipe pendant près d'une décennie, il est toujours le meilleur passeur, intercepteur et shooteur à trois points de l'histoire des Raptors. Plus encore que les statistiques, il aura incarné la culture de la franchise durant son âge d'or.

Après des passages à Memphis, Houston, Miami puis un retour dans sa ville natale de Philadelphie pour terminer sa carrière, Lowry boucle donc la boucle là où il a laissé son empreinte la plus profonde.

Une place au Hall of Fame ?

Cette retraite pose désormais une autre question : Kyle Lowry mérite-t-il une place au Hall of Fame ? Le débat est loin d'être tranché.

Son dossier comporte de solides arguments : un titre NBA, six sélections au All-Star Game, une sélection dans une All-NBA Team, une médaille d'or olympique avec Team USA en 2016 et un rôle majeur dans l'une des meilleures équipes de la fin des années 2010. En revanche, il n'a jamais vraiment fait partie du cercle des tout meilleurs joueurs de sa génération, ce qui pourrait rendre sa candidature moins évidente que celle d'autres meneurs de son époque.

Qu'il rejoigne ou non un jour Springfield, une chose paraît en revanche certaine : Kyle Lowry restera à jamais une légende à Toronto. Et difficile d'imaginer une fin plus logique que de refermer le livre avec un dernier contrat sous le maillot des Raptors.