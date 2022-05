Lors du Game 3, les Philadelphia Sixers ont pu compter sur le retour de Joel Embiid. Et en face, le Miami Heat a retrouvé Kyle Lowry. Et si le Camerounais a été l'un des grands artisans du succès de son équipe (99-79), le meneur a eu du mal à se remettre dans le rythme.

Absent lors des 4 derniers matches en raison de douleurs aux ischio-jambiers, l'ancien des Toronto Raptors a passé 25 minutes sur le parquet. Son bilan ? 0 point, à 0/4 aux tirs, 3 passes décisives pour 1 ballon perdu.

Une copie largement insuffisante pour un joueur de son rang. Et Lowry a refusé de se cacher derrière la moindre excuse.

"J'ai eu une bonne journée de travail, même plutôt une demi-journée. Je dois juste trouver un rythme. Je ne m'attendais pas à jouer de manière incroyable, mais je ne m'attendais pas à marquer zéro point. Si je me trouve sur le terrain, je ne vais pas me trouver des excuses. Je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé. Autant que je peux l'être en ce moment. Je vais recevoir un traitement et être prêt pour dimanche", a prévenu Kyle Lowry face à la presse.

Avec le come-back d'Embiid, cette série s'annonce désormais bien plus disputée. Et Miami aura donc besoin d'un Kyle Lowry plus inspiré.

