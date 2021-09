Kyle Lowry : pourquoi il a préféré Miami à NOLA ou Dallas

Kyle Lowry est l'une des recrues phares de l'intersaison à l'Est. Il a choisi Miami alors qu'il pouvait gagner plus ailleurs. Pourquoi ?

On savait que Kyle Lowry quitterait Toronto après des années de bons et loyaux services. Restait à connaître sa destination, alors qu'il était l'un des free agents les plus importants de cette intersaison.

Malgré l'offre financière supérieure des New Orleans Pelicans - qui rêvaient d'en faire un général pour aider Zion Williamson - et celle des Dallas Mavericks pour offrir un meneur d'expérience à Luka Doncic, Lowry a choisi le Miami Heat.

Pour la première fois, le champion NBA 2019 a expliqué pourquoi il avait opté pour South Beach plutôt que pour une autre destination.

"De mon point de vue, il faut gagner le titre ou c'est un échec. En allant à Miami, je savais que je trouverais une situation où ils pensent la même chose. Là-bas, j'ai un ami proche, Jimmy Butler. Donc je sais qu'on est en mode win or bust. A Miami, on ne veut que gagner le titre. Et puis, si tu ne joues pas pour gagner le titre, pourquoi est-ce que tu es là ? C'est la seule chose qui a compté dans ma réflexion lors de la free agency. Où est-ce que je dois aller pour devenir un champion NBA ?", a raconté Kyle Lowry lors de son passage dans le podcast de CJ McCollum.

Le recrutement du Miami Heat est intéressant, puisqu'outre Kyle Lowry, les Floridiens ont signé Markieff Morris, PJ Tucker ou encore Victor Oladipo, qui va enfin pouvoir faire une saison à peu près pleine.

Kyle Lowry, son adaptation nécessaire à la personnalité de Kawhi Leonard