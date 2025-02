Dallas avait Luka Doncic, Jalen Brunson et Kristaps Porzingis. Aujourd’hui, ils sont dans les trois franchises les plus mythiques.

Avant la deadline de février 2022, Luka Doncic, Jalen Brunson et Kristaps Porzingis portaient tous les trois les couleurs des Dallas Mavericks.

Le Letton est parti le premier, tradé à Washington en l'échange de Davis Bertans, de Spencer Dinwiddie et d'un second tour de draft. Une contrepartie faible pour un All-Star mais Porzingis était souvent blessé et il ne s'entendait pas particulièrement avec Doncic.

L'été suivant, Brunson est parti libre, sans rien en retour, en signant avec les Knicks à la Free Agency. Même s'il avait été excellent en playoffs, il n'était pas simple d'imaginer ensuite une telle ascension pour le meneur.

Puis maintenant Doncic, bazardé aux Los Angeles Lakers. Sacré big three parti en fumée sur le papier, même si la réalité était évidemment un peu différente.