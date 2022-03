Kyrie Irving n’a vraiment aucun problème avec James Harden

Depuis le départ de James Harden des Brooklyn Nets, sa relation avec Kyrie Irving fait beaucoup parler. Il se dit que l'arrière des Philadelphia Sixers a eu du mal à accepter la présence à mi-temps du meneur de jeu.

De plus, le comportement du natif de Melbourne a parfois surpris l'ancien joueur des Houston Rockets. Malgré les nombreuses rumeurs autour de cette relation, Irving a pris la parole sur son lien avec son ex-partenaire.

"Tout le monde a sa propre vision du début et de la fin de sa carrière. Si c'est ce que James voulait, alors je respecte sa décision et c'est comme ça. Je ne lui souhaite que paix et amour. Nous avons une grande amitié, mais ça n'a pas marché.

J'aurais aimé que les choses soient mieux communiquées pour nous tous en tant qu'hommes. Mais bon, sans rancune, ni pour moi ni pour personne d'autre. Nous sommes toujours dans la même ligue", a commenté Kyrie Irving face à la presse.