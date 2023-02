Kyrie Irving, agent libre cet été, pourrait ne passer que quelques mois dans le Texas. C’est en sachant pertinemment qu’il faudrait le convaincre de rester que les Dallas Mavericks l’ont d’abord fait venir. Pourtant, l’équipe de Mark Cuban n’a fait aucune promesse au meneur concernant un futur contrat.

D’après le journaliste Marc Stein, la franchise aimerait voir comment fonctionne leur nouvelle recrue aux côtés de Luka Doncic avant de prendre une décision. Le passif extrasportif d’Irving étant ce qu’il est, elle espère aussi certainement avoir la confirmation que les choses seront différentes ici. Voilà pourquoi les Mavericks ne précipitent rien.

D’un autre côté, le départ de Kyrie Irving à l’intersaison fausserait les calculs. Dallas aurait alors transféré Spencer Dinwiddie et le très convoité Dorian Finney-Smith, en plus d’un tour de draft non protégé… pour rien. Les plus optimistes diront qu’ils ont tout de même créé du cap space. Mais la franchise aurait sans doute pu le faire sans sacrifier tant d’assets.

Kyrie Irving, les gagnants et les perdants du trade

La prise de risque est calculée. Avec une superstar comme Doncic et un cadre idéal, les Mavs ont confiance en leur capacité à re-signer le meneur All-Star. Le GM, Nico Harrison, est très proche du joueur et de son agent depuis qu’ils ont travaillé ensemble chez Nike. Jason Kidd, le coach, a également un lien fort avec lui. Tant d’éléments qui laissent le front office croire que cette situation garantira la stabilité d’Irving et facilitera les négociations.

Compte tenu du marché, les Texans auront par ailleurs un avantage financier conséquent sur les 29 autres franchises. Au-delà des Pacers et du Jazz, les quatre franchises disposant d’un cap space supérieur à 30 millions de dollars occupent les dernières places du classement. Les équipes les plus compétitives de la ligue, elles, auront des moyens limités.

Les Lakers pourraient certainement faire une place pour Irving. L’offre serait toutefois plus modeste et cela impliquerait peut-être de sacrifier Rui Hachimura. Finalement, seuls les Mavericks sont capables de proposer à Irving le full package. Il aura beaucoup de mal à trouver ce mélange de projet sportif viable à court terme et de salaire à la hauteur de ses exigences ailleurs. Autant d’éléments qui justifient la décision du front office, qui se penchera sur l’avenir en temps voulu.

CP3, Westbrook : Les autres offres qui ont été faites aux Nets pour Kyrie Irving