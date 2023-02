CP3, Westbrook : Les autres offres qui ont été faites aux Nets pour Kyrie Irving

Indésirable pendant la dernière intersaison, au point de faire marche arrière sur ses envies de départ, Kyrie Irving a fait remonter sa cote lors des semaines qui ont suivies sa suspension en cours de saison. En effet, plusieurs équipes ont essayé de se l’arracher ces derniers jours alors qu’elles se montraient réticentes en juillet. Les Dallas Mavericks ont fini par rafler la mise en cédant Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un premier tour non protégé (2029) et deux seconds tours.

Kyrie Irving envoyé à Dallas !

Une contrepartie conséquente pour un joueur qui allait partir libre dans quatre mois. Les dirigeants new-yorkais s’en tirent plutôt bien. Ils ne comptaient pas prolonger le meneur All-Star et ils ont obtenu deux titulaires et trois picks en échange.

Ce n’est pas la seule offre reçue par les Nets pour Kyrie Irving. Selon les différentes rumeurs, les Phoenix Suns auraient par exemple proposé Chris Paul, Jae Crowder et un futur pick. Shams Charania confie que Brooklyn réclamait alors plus de choix de draft, notamment pour prendre en charge le contrat de CP3, sur le déclin mais payé 30 millions la saison pendant encore deux ans. N'empêche que le futur Hall Of Famer aurait pu être un excellent partenaire pour Kevin Durant s'il retrouvait un peu de sa fraîcheur sur la fin de saison. Peut-être que le pick en question était fortement protégé, ce qui a éventuellement découragé les Nets.

Les Los Angeles Lakers, les seuls à suivre Irving depuis plusieurs mois, auraient offert un ou deux de leurs premiers tours non protégés (2027 et 2029) en plus de Russell Westbrook. Une offre qui n’a donc pas satisfait les Nets, qui demandaient des jeunes joueurs en plus.