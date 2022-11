Kyrie Irving, une nouvelle étape franchie pour son retour

Actuellement suspendu pour avoir fait la promotion d'un documentaire à caractère antisémite, Kyrie Irving va devoir franchir plusieurs étapes afin de retrouver les parquets. Avec une bonne volonté, le meneur des Brooklyn Nets a déjà discuté avec le patron de la NBA Adam Silver.

Et malgré les conditions imposées par sa franchise, il semble réellement prêt à faire amende honorable. En tout cas, le natif de Melbourne suit clairement le plan souhaité par les Nets. En effet, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a eu un rendez-vous avec le propriétaire de l'équipe Joe Tsai.

Comme avec Silver, cet entretien a eu un impact positif.

"Clara (sa femme, ndlr) et moi, nous avons rencontré Kyrie et sa famille hier. Nous avons passé un moment de qualité pour nous comprendre et il est clair pour moi que Kyrie n'a aucune conviction de haine envers le peuple juif ou tout autre groupe.

Les Nets et Kyrie, ainsi que la NBA et la NBPA, travaillent de manière constructive à un processus de pardon, de guérison et d'éducation", a fait savoir Joe Tsai sur le réseau social Twitter.