Kyrie Irving fatigué par les questions sur les Lakers…

Sur cette intersaison, Kyrie Irving a prolongé aux Dallas Mavericks pour 126 millions de dollars sur 3 ans. Après des dernières années agitées, le meneur espère s'installer dans le Texas pour retrouver de la stabilité. Mais même après la signature de son contrat, le natif de Melbourne se retrouve associé aux Los Angeles Lakers...

Depuis un an, une éventuelle arrivée de l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers chez les Angelenos fait beaucoup parler. Notamment par rapport à de possibles retrouvailles avec LeBron James. Mais après sa prolongation à Dallas, Irving n'envisage plus du tout cette possibilité.

Interrogé à ce sujet par un enfant, il n'a pas caché sa lassitude.

"Est-ce que je vais aller aux Lakers ? Non mon ami. Non. Pourquoi tu me poses cette question ? Pourquoi les gens me posent cette question ? C'est complètement dingue. J'ai dû faire avec ça tout l'été !

Je suis à Dallas ! Allez les gars", a soufflé Kyrie Irving.

Les Lakers, malgré l'insistance de James, ont refusé de passer à l'offensive sur ce dossier. Et de son côté, Kyrie Irving a également écarté cette possibilité en prolongeant à Dallas. Désormais, la superstar de 31 ans veut se concentrer sur cette nouvelle aventure chez les Mavs.

Russell Westbrook a “révolutionné le basket”, d’après Kyrie Irving