Kyrie Irving, sa grosse frustration avec le Big Three des Nets

Les Brooklyn Nets ont assemblé un projet ambitieux depuis l'an dernier avec le Big Three composé de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Mais depuis, les trois hommes n'ont quasiment jamais joué tous ensemble.

C'est simple, depuis l'arrivée d'Harden en provenance des Houston Rockets, le 13 janvier 2021, les Nets ont disputé 16 matches avec les trois superstars sur le parquet ! Pour un bilan de 13 victoires et 3 défaites.

Après la défaite contre les Phoenix Suns (111-121) la nuit dernière, Irving a été interrogé sur cette réalité. Et le meneur n'a d'ailleurs pas caché sa frustration.

"Le Big Three qui ne joue quasiment pas ensemble ? Pour être honnête avec vous, je déteste devoir répondre à cette question. Nous y pensons tous les jours. Le projet n'est pas à court terme pour nous. Nous pensons sur le long terme et à la façon dont nous nous entendons en tant que trio.

Et quand nous disons trio, nous n'excluons pas les autres gars dans l'équipe. Mais nous savons simplement que l'énergie passe par nous. Quand nous sommes fluides sur le terrain et que nous jouons ensemble, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent rivaliser.

C'est juste la confiance que nous avons les uns envers les autres. Quand nous sommes tous les trois en bonne santé et que nous jouons à un haut niveau. Et nous n'avons joué que quelques matches, je ne sais pas si c'est plus de 10 ou quelque chose comme ça, mais c'est définitivement sur notre liste de souhaits, mec.

Et nous devons juste rester patients et ne pas perdre cette confiance que toutes les pièces vont se mettre en place au bon moment", a confié Kyrie Irving face à la presse.