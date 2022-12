Kyrie Irving rend hommage à l’impact de Kevin Durant

Sur les derniers matches, Kevin Durant monte sérieusement en puissance. Alors que les Brooklyn Nets retrouvent des couleurs sur le plan sportif, l'ailier enchaîne le grosses performances. Et même Kyrie Irving se montre impressionné.

Il faut dire que l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder tourne à 37,7 points de moyenne sur les 4 dernières rencontres. Particulièrement en forme sur le plan offensif, KD suscite l'admiration de son partenaire.

"Il n'y a absolument rien de normal par rapport à ce qu'il fait sur le parquet. Durant, c'est un talent donné par Dieu. Et même si on peut le voir faire de telles choses d'une manière si simple et si efficace, on se doit de le célébrer.

Avec lui, il faut aussi fêter le fait de revenir en positif. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il y a eu un gros travail pour en arriver à ce point", a confié Kyrie Irving pour le New York Post.