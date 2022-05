Kyrie Irving et les Nets vont devoir s’entendre…

Dès la fin de la saison, Kyrie Irving a affiché clairement ses intentions. Le meneur souhaite poursuivre son aventure sous les couleurs des Brooklyn Nets. Cependant, les deux parties vont tout de même devoir s'entendre sur la marche à suivre.

Avec une "player option" à 36,5 millions de dollars la saison prochaine, le natif de Melbourne va étudier ses options avec les Nets pour faire le meilleur choix. En déclinant cette option, il se retrouve éligible à un contrat de 189,7 millions sur 4 ans ou 245,6 millions sur 5 ans aux Nets.

En l'activant, il peut ensuite signer une prolongation, mais il laisserait plus de 5 millions sur la table. Mais après un exercice 2021-2022 mouvementé, Brooklyn pourrait avoir l'envie de se protéger en intégrant certaines clauses dans son contrat. Autant dire que les discussions s'annoncent très intéressantes à suivre.

"J'ai hâte d'y être. Nous n'avons pas encore eu une conversation. Donc je suis impatient de me retrouver dans une pièce avec lui, Joe et son équipe, et nous le ferons. Nous verrons à quoi cela ressemble pour Kyrie qui avance ici, et ce dont il a besoin de notre part.

Encore une fois, il ne serait pas juste pour moi de commenter ce qui pourrait hypothétiquement arriver, parce que nous ne savons pas. Nous n'avons pas encore eu ces conversations avec Kyrie. Mais quand les discussions seront effectuées, nous verrons si c'est le bon ajustement pour les deux parties", a fait savoir le GM Sean Marks pour YES Network.