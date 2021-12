Kyrie Irving, les Nets toujours à l’écoute des offres…

On l'a "presque" oublié, mais les Brooklyn Nets continuent de faire sans Kyrie Irving. Véritable feuilleton du début de saison, le cas du meneur de jeu fait logiquement moins parler sur les dernières semaines avec les matches à suivre.

En raison de la législation à New York, le natif de Melbourne ne peut toujours pas disputer les matches à domicile de son équipe sans recevoir le vaccin contre le Covid-19. Face à cette situation, les dirigeants des Nets ne cèdent pas et le maintiennent totalement à l'écart.

Même si James Harden a du mal à trouver sa place, Brooklyn s'en sort plutôt bien : leader à l'Est avec 15 victoires pour 6 défaites. Et Irving dans tout ça ? Les Nets envisagent toujours son possible départ, d'après Ian Begley de SNY.

Sans se trouver à l'origine des discussions, la direction de Brooklyn accepte de discuter, avec les franchises intéressées, d'un trade de l'ancien des Cleveland Cavaliers. Une manière aussi de jauger la valeur d'Irving sur le marché.

Et de passer à l'action ? Car pour gagner un titre NBA, les Nets peuvent-ils réellement l'attendre toute la saison ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas l'échanger dans l'hypothèse d'une offre XXL ? Car certaines équipes (où il pourrait jouer) ont problème de belles propositions à soumettre.

En tout cas, les Nets et Kyrie Irving sont tous les deux perdants dans cette histoire...

Kyrie Irving nommé All-Star… sans jouer ?