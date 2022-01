Enfin. On n’y croyait plus. Kyrie Irving a finalement repris les chemins des parquets en jouant contre les Indiana Pacers la nuit dernière. Un retour qui fait suite au changement de position des Brooklyn Nets à son sujet. La franchise refusait de le faire jouer à mi-temps et, étant donné que le meneur All-Star, non vacciné, n’était pas éligible pour les rencontres disputées à domicile en raison des lois new-yorkaises, elle a préféré l’écarter du groupe.

Mais la réalité du terrain et de l’épidémie a finalement poussé les dirigeants à rameuter le vétéran. Avec plusieurs joueurs positifs au COVID-19, des longues minutes attribuées à Kevin Durant et James Harden et des résultats irréguliers, les Nets avaient bien besoin d’un coup de boost. Parce qu’au-delà de son caractère particulier, « Uncle Drew » reste un formidable basketteur.

« Je suis juste reconnaissant de pouvoir être là ce soir », commentait l’intéressé. « J’ai pu prendre du plaisir et faire ce que j’aime. »

Les journalistes se sont évidemment précipités pour lui demander si ce retour pouvait le pousser à se faire vacciner. Pour l’instant, pas de réponse claire de la part de Kyrie Irving, qui confie y aller par étape. De leur côté, les autres stars des Nets étaient bien contentes de pouvoir compter sur son soutien. Avec 22 points et quelques paniers décisifs, il a contribué au succès de son équipe qui reste sur 3 défaites consécutives.

« C’était génial de l’avoir avec nous », avouait Kevin Durant. « Sa présence m’avait manqué. Puis en plus, son jeu est tellement beau à voir. Il nous rend la vie tellement plus facile. La foule lui a donné de l’amour, ses coéquipiers aussi. » « C’est spécial », remarquait pour sa part James Harden au sujet du retour de son camarade. « Il donnait l’impression d’avoir été là depuis le début de la saison. Il avait l’air à l’aise. »

Steve Nash partageait ce sentiment. Pour lui, Kyrie Irving ressemblait… à Kyrie Irving. Celui que les Nets ont toujours connu. Un meneur tranchant, capable de scorer à n’importe quel moment et surtout dans les dernières minutes. Un renfort très important pour Brooklyn.

