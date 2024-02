Kyrie Irving “en paix” avec le fiasco des Nets

La nuit dernière, Kyrie Irving (36 points) a été le grand artisan de la victoire des Dallas Mavericks sur le parquet des Brooklyn Nets (119-107). Pour son premier retour au Barclays Center un an après son trade, le meneur n'a pas échappé aux questions sur son échec à Brooklyn.

En plus d'enchaîner les polémiques sur le plan personnel, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a aussi connu un immense échec par rapport à son Big Three avec Kevin Durant et James Harden.

Désormais épanoui à Dallas, Irving s'est dit "en paix" avec son passage chez les Nets.

"Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet parce que j'aime protéger les gens avec qui je fais des affaires, même si ça ne marche pas. Encore une fois, je souhaite bonne chance à tous ces gens. Mais les conversations qui devaient avoir lieu ne l'ont pas été avant la deadline. Et je ne sais pas s'il y avait quelque chose à sauver.

Je pense simplement qu'il était temps pour moi d'avoir l'esprit tranquille. Et d'aller dans un endroit où je pouvais m'épanouir. D'être dans une situation où je n'avais pas à m'inquiéter des discussions dans les coulisses ou dans les médias. Ou de ne pas savoir comment gérer les circonstances de la vie réelle qui n'ont rien à voir avec le basket.

Cela n'a rien à voir avec le basket-ball. Mais tout à voir avec la façon dont vous gérez une personne en tant que telle. Pendant que j'étais ici, j'ai appris beaucoup de leçons. Je suis en paix, comme je l'ai dit, et je veux juste aller de l'avant.

Les choses auraient pu changer, et vous regardez le passé et vous avez une vision à 20-20 - cela aurait pu bien se passer. Si je n'avais pas été blessé contre les Bucks, est-ce que je demande un échange ? Si le pied de KD n'était pas sur la ligne (sur cette série, ndlr), est-ce qu'on parle d'un autre héritage ? Et si James ne demande pas à être échangé ?

J'espère qu'après cette nuit, nous pourrons mettre toutes les questions de côté et aller de l'avant. Je pourrai ainsi me tourner vers le reste de ma carrière. Et m'occuper de Dallas afin de gagner mon second titre", a commenté Kyrie Irving face à la presse.

Les Nets version KD, Irving et Harden représentent l'un des plus grands "et si" de l'histoire récente en NBA. Ensemble, ils étaient excellents. Mais les blessures et les affaires extra-sportives n'ont jamais permis à ce trio de s'installer dans la durée.

En tout cas, de son côté, Kyrie Irving a clairement fait son deuil.

