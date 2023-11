Kyrie Irving a été piqué par un discours musclé de Jason Kidd

Les Dallas Mavericks enregistrent de bons résultats sur ce début de saison. Avec 6 victoires pour 2 défaite, Kyrie Irving et ses partenaires affichent une bonne forme. Mais de son côté, l'entraîneur Jason Kidd n'a pas aimé le visage des siens contre les Toronto Raptors (116-127) jeudi.

Dans les vestiaires, le coach texan n'a pas mâché ses mots pour secouer ses troupes. Il faut dire que la défense des Mavs à l'intérieur a été particulièrement mauvaise sur cette partie : avec 72 points encaissés.

En tout cas, Irving a été piqué par le discours de Kidd.

"Nous avons été soft à l'intérieur, dans la peinture. Quand votre coach te dit que tu as été soft, tu dois le prendre personnellement et considérer cette critique comme un défi. Une fois que nous aurons regardé la vidéo du match, cela aura plus de sens.

J'ai hâte d'y être pour pouvoir aller de l'avant, et je dirais que cela fait partie de notre progression au fil de la saison", a analysé Kyrie Irving face à la presse.

Du côté des Mavs, il n'est pas question de se contenter de quelques victoires. Avec l'objectif de jouer les premiers rôles, cette formation veut trouver la clé afin de rivaliser avec les meilleures franchises.

