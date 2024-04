Il semble loin le temps où Kyrie Irving enchaînait les polémiques aux Brooklyn Nets. Sans refaire l'historique de ses affaires extra-sportives, le meneur avait sérieusement écorné son image. Au point où son avenir en NBA, malgré son immense talent, était remis en question.

Mais en février 2023, les Dallas Mavericks ont décidé de prendre le risque de le récupérer via un trade. Sans qu'il soit d'ailleurs le responsable, cette stratégie n'a pas été payante dans l'immédiat avec l'énorme désillusion des Texans, éliminés dès la saison régulière en 2022-2023.

Malgré cet échec, les Mavs n'ont pas douté lors de l'intersaison : un contrat de 3 ans à 126 millions de dollars pour Irving. Il s'agissait d'un vrai pari par rapport à ses récentes casseroles. Mais moins d'un an plus tard, Dallas se frotte les mains.

Kyrie Irving, en quête d'un rachat

Car tout au long de la saison, Irving n'a fait aucune vague sur le plan extra-sportif. Zéro polémique de A à Z. Il a été à la hauteur de son engagement : sa concentration concernait uniquement le basket. Et cela tombe bien, le natif de Melbourne est plutôt doué dans ce domaine.

Dans la saison régulière solide des Mavs, 5èmes à l'Ouest, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers a joué un rôle providentiel. A 32 ans, il a ainsi tourné à 25,6 points, 5,2 passes décisives et 5 rebonds de moyenne. Et surtout, son impact a été diaboliquement positif dans un collectif texan qui a souvent eu besoin d'un messie pour faire la différence.

Epanoui à Dallas, Irving avait, selon lui, une revanche à prendre. Vexé et agacé par le "récit" autour de lui ces dernières années, il avait à cœur de changer la perception qu'on pouvait avoir de lui. Une forme de rédemption.

"Si vous regardez certains gars de notre équipe, nous avons eu à gérer de nombreux détracteurs, de nombreuses critiques et surtout beaucoup de bruit. Comme d'autres équipes, mais je pense que c'était spécifiquement notre cas. Et il y a eu cette histoire racontée comme quoi j'étais un peu un agent du chaos. Un cancer au sein d'un vestiaire. Toutes ces choses ont fini par devenir... avec les experts médiatiques qui font la pluie et le beau temps. Je ne voulais pas devenir la cible des blagues. Cela ne me dérange pas d'être une cible, mais pas au détriment de la réussite de mes coéquipiers ou de notre succès en tant qu'organisation. J'ai pris beaucoup de coups, j'ai appris à riposter. J'ai appris à me protéger. A protéger mes frères et mes sœurs", a-t-il confié.

Attention, Kyrie Irving n'a pas été au cœur des polémiques sans aucune raison. Il y a eu des scandales légitimes. Avec une remise en question indispensable par rapport à son comportement. Cependant, il a été aussi parfois victime de sa réputation. Un bouc émissaire facile à pointer du doigt.

Mais désormais, le basket est revenu au centre des débats avec lui. La norme pour un joueur de cette trempe. Comme une libération.

Snobé par Team USA, Kyrie Irving s’exprime

Un duo divin avec Luka Doncic

Sportivement, Irving a aussi connu un véritable renouveau à Dallas. Comme chez les Cavs, l'Américain a reformé un monstre à deux têtes. Cette fois-ci, son leader ne s'appelle pas LeBron James, mais Luka Doncic.

A ce stade de sa carrière, le #1 pick de la Draft NBA 2011 a eu le recul nécessaire pour accepter son rôle de numéro 1 bis. Il s'agit de l'équipe du Slovène et il l'a parfaitement compris, dès le début de son aventure à Dallas.

Les deux hommes ont un vrai respect mutuel en dehors des parquets. Et ils ont surtout réussi à créer une belle alchimie sur le terrain. Offensivement, le potentiel de cette association est effrayant. Et les Mavs l'ont d'ailleurs prouvé sur une seconde partie de saison tonitruante.

Dans la dynamique de ce duo, Irving sent des similitudes avec son tandem avec LBJ.

"Il faut un respect mutuel. Quand il était temps de prendre des matchs en main pour lui ou quand c'était à mon tour, nous laissions l'autre faire. Nous avions d'autres gars pour nous challenger. Maintenant, je peux me tourner vers Luka et lui dire : 'Hé mec, monte un peu le niveau'. Ou il peut me le dire à moi. Il va me le dire à sa façon", a commenté Kyrie Irving.

Bien évidemment, Doncic et Irving vont désormais passer un test : les Playoffs. Après l'échec de l'an dernier, il s'agit de la première campagne pour ce duo. Et dès le premier tour, ils vont passer au révélateur des Los Angeles Clippers.

On ne va pas se mentir, il s'agit de la série la plus attendue et la plus indécise de ce premier tour. Une élimination ne serait d'ailleurs pas forcément synonyme d'un fiasco pour le projet texan. Par contre, une qualification pourrait sérieusement le valider. Et ouvrir la voie à un sacré parcours.

Après avoir connu un passage à vide, Kyrie Irving rêve d'une rédemption jusqu'au titre NBA. Comme un nouveau paradis à atteindre.

