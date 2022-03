C’est officiel : Kyrie Irving peut rejouer à domicile !

Le maire de New York l'a annoncé : plus besoin de vaccin pour jouer au basket à New York. Kyrie Irving est de retour à plein temps.

UPDATE : C'est officiel, Eric Adams, le maire de New York, vient d'autoriser les athlètes - comme Kyrie Irving - et artiste sde la ville à ne plus présenter de preuve de vaccination pour pouvoir participer aux manifestations sportives.

"Il s'agit d'être également en bonne santé financière pour la ville et à laisser les performeurs de New York être sur un pied d'égalité avec les autres. C'est une décision difficile et des gens ne seront pas d'accord, mais il faut que New York avance", a déclaré Adams depuis le City Hall jeudi.

08h28 : Le maire de New York Eric Adams avait fermé la porte mercredi à une levée des restrictions sanitaires dans l'immédiat pour les sportifs. Mais dès ce jeudi, l'homme politique va pourtant faire bénéficier "les sportifs et les artistes" d'une autorisation de pouvoir travailler sans le vaccin contre le Covid-19. Une décision qui va bien évidemment concerner Kyrie Irving !

D'après les informations du média ESPN, le meneur de jeu des Brooklyn Nets va pouvoir, immédiatement, disputer les matches à domicile, au Barclays Center, de son équipe. Une excellente nouvelle pour la dernière ligne droite de cette saison régulière.

Mais aussi dans la perspective d'un éventuel Play-In et potentiellement des Playoffs. Une intervention d'Adams devant les médias doit confirmer cette nouvelle aujourd'hui. Mais un autre retournement de situation semble peu probable.

Une fois les restrictions levées à New York, il restera un seul gros danger pour les Nets... Une série contre les Toronto Raptors. Actuellement, sans le vaccin, Kyrie Irving ne sera pas autorisé à se rendre au Canada.

Et à l'Est, les Raptors sont actuellement 7èmes, juste devant Brooklyn, au 8e rang. Un affrontement entre les deux équipes semble donc possible dans le cas d'un Play-In... Mais la situation et le classement peuvent encore évoluer. En attendant, les Nets peuvent avoir le sourire !

