Kyrie Irving, ça sent pas bon pour la levée des restrictions à Brooklyn…

Kyrie Irving pensait enfin apercevoir la lumière au bout du tunnel. En raison de son refus de recevoir le vaccin contre le Covid-19, le meneur de jeu des Brooklyn Nets ne peut pas disputer les matches au Barclays Center à cause des restrictions sanitaires imposées à New York.

Cependant, sur les dernières semaines, il se disait que le maire new-yorkais Eric Adams envisageait d'assouplir la législation. L'homme politique avait calmé le jeu à plusieurs reprises, mais ne semblait pas fermé à cette hypothèse.

Mais Irving risque de devoir encore patienter...

"Pour l'instant, nous allons recevoir quelques plainte. Mais quand tout sera dit et fait, les gens vont se rendre compte que c'est une administration réfléchie et que nous avons bien fait les choses. Donc le baseball, le basket, les entreprises, toutes ces choses, elles doivent encore attendre.

Nous allons le faire de la bonne manière. Nous allons suivre la science... nous allons prendre la bonne décision. Et à New York, quoi que vous fassiez, il y a 8,8 millions de personnes et 30 millions d'opinions. Vous ne satisferez jamais les New-Yorkais, donc vous devez suivre la logique, votre cœur et la science", a maintenu Eric Adams pour ESPN.