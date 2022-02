Kyrie Irving voit enfin « la lumière au bout du tunnel »

Kyrie Irving n'a pas caché son soulagement ! Mercredi, le maire de New York City, Eric Adams, a annoncé un plan à venir pour la fin des restrictions liées au Covid-19 dans l'Etat. Ainsi, le meneur des Brooklyn Nets devrait pouvoir rejouer au Barclays Center même sans avoir reçu le vaccin.

Pour fêter cette nouvelle, l'ancien des Cleveland Cavaliers a tout simplement réalisé le meilleur match de sa saison. 38 points pour permettre à son équipe de s'imposer sur le parquet des Milwaukee Bucks (126-123).

Une belle performance avec une volonté affichée de tourner la page après un feuilleton de plusieurs mois.

"Je suis content que les choses se calment et qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel ici. Avec un peu de chance, je vais pouvoir revenir sur le parquet des Barclays. Et nous pourrons enfin avoir cette conversation que vous mourrez d'envie d'avoir pour tourner la page et aller de l'avant.

Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas le seul. Je compatis avec tous ceux qui sont dans le même bateau ou dans un bateau similaire ou qui ont subi un traumatisme quelconque à cause de cela. Et je leur souhaite le meilleur.

Je suis la situation autant que vous. Je reste donc patient et on verra comment les choses évoluent. La semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne suis pas trop sûr. Et je veux dire que je suis très reconnaissant envers tous ceux qui travaillent dans les coulisses pour rendre notre monde meilleur", a confié Kyrie Irving pour ESPN.