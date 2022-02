Les nombreuses mésaventures de Kyrie Irving depuis qu’il a quitté LeBron James

Kyrie Irving voulait être seul maître à bord. Ce serait en tout cas la raison pour laquelle il aurait demandé son départ des Cleveland Cavaliers lors de l’été 2017. Partager l’affiche avec LeBron James ne l’intéressait plus, malgré les trois finales en trois ans et le sacre décroché en 2016. Un souhait exécuté par la franchise de l’Ohio, qui l’a envoyé aux Boston Celtics. Depuis, la carrière du meneur All-Star peut se résumer à un enchaînement de « dramas » et de désillusions.

Dès sa première année dans le Massachussetts, il se blesse et manque les playoffs. Sans lui, les jeunes Jayson Tatum et Jaylen Brown mènent Boston jusqu’en finales de Conférence avant de s’incliner en sept manches contre… Cleveland. Le retour d’Irving laissait alors espérer un futur radieux pour les Celtics. Ce dernier promet même qu’il va prolonger son aventure avec l’organisation quand son contrat arrivera à expiration dans quelques mois. Il explique qu’à la fin de sa carrière, son numéro 11 sera retiré par les verts et blancs.

En réalité, la saison s’est mal passée pour Boston et les Celtics se font balayer par les Bucks avec 19 points à 30% de réussite aux tirs pour Kyrie Irving. Il décide alors finalement de signer aux Brooklyn Nets en compagnie de Kevin Durant.

Sans KD – blessé la première année – il est censé assurer ce fameux rôle de patron qu’il convoitait. Sauf qu’il se retrouve lui aussi à l’infirmerie une majeure partie du temps. Un an après, alors que Durant est bien présent, Irving s’absente soudainement au beau milieu de la saison sans prévenir ses dirigeants. Il assiste finalement à l’anniversaire de sa sœur, sans masque, et écope d’une amende.

Enfin, en 2022, « Uncle Drew », non vacciné, est indisponible pour les matches à domicile. Sa franchise s’est passée de ses services pendant plusieurs mois avant de l’introduire à nouveau dans la rotation, malgré cette situation particulière. Entre temps, le comportement du bonhomme a contribué – entre autres – à pousser James Harden à réclamer son départ...

