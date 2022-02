Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Pistons : 113-104

Raptors @ Hawks : 100-127

Wizards @ Cavs : 86-92

Spurs @ Heat : 129-133

Grizzlies @ Bulls : 116-110

Nets @ Bucks : 126-123

Kings @ Nuggets : 110-115

Les questions qui fâchent pour la fin de saison en NBA

- La dernière fois que Kyrie Irving avait joué à Milwaukee, il s'était blessé à la cheville dans le game 4 de la demi-finale de Conférence l'an dernier. Une blessure qui avait précipité l'élimination des Nets en 7 matches alors que les choses étaient bien parties. Cette fois, tout s'est bien passé pour le meneur de Brooklyn, qui disputait son 15e match de la saison.

Kyrie a orchestré la victoire des siens avec 38 points, 5 passes et 5 rebonds à 14/26. C'est toutefois un panier à 3 points de Bruce Brown qui a permis à Brooklyn de virer en tête à 1:38 de la fin. Giannis Antetokounmpo (29 pts, 14 rbds, 6 pds) a manqué un tir primé au buzzer qui aurait pu envoyer le match en prolongation.

Kyrie Irving 🤝 Getting Buckets Kyrie Irving was scoring from all over the court, dropping 38 points to lift the @BrooklynNets to victory! 38 PTS (14-26 FGM) | 5 REB | 5 AST | 2 STL pic.twitter.com/Qlv5SwlA2m — NBA (@NBA) February 27, 2022

- Trae Young reprend du poil de la bête et ce sont les Raptors qui en ont fait les frais. Pour tenter de maintenir Atlanta du bon côté de la force, c'est à dire à la 10e place, le meneur All-Star a été étincelant samedi à domicile.

Ses 41 points à 17/24 avec 11 passes ont fait exploser Toronto dans le 3e quart-temps, au sortir d'une défaite face à Chicago au cours de laquelle Young avait fini à 3/17.

After scoring 25 points in the first half, Trae Young picked up a 40 piece on an efficient 17-24 FGM.@TheTraeYoung: 41 PTS, 4 REB, 11 AST pic.twitter.com/tJcykI6Xew — NBA (@NBA) February 27, 2022

- Ja Morant avait décidé que la visite des Grizzlies à Chicago serait l'occasion de rendre hommage à Michael Jordan, grand amateur de son talent. C'est chose faite, après le récital du meneur All-Star, auteur du record de points de la franchise en saison régulière (46 pts) et de quelques actions électriques dont il a le secret.

DeMar DeRozan, qui a de nouveau fini au-dessus des 30 points (31) mais pas à 50% ce coup-ci, n'a pas pu empêcher Memphis de l'emporter, même si les Bulls ont presque entièrement gommé leur retard de 17 points en cours de route.

Ja Morant 360 layup had Bulls announcers HYPED. 🤯🍿 pic.twitter.com/ZHGoukSHoQ — House of Highlights (@HoHighlights) February 27, 2022

JA GOING OFF. 😤😤 pic.twitter.com/hkchMZaUV1 — House of Highlights (@HoHighlights) February 27, 2022

- Un peu gêné par Domantas Sabonis, Nikola Jokic n'en a pas moins signé son 16e triple-double de la saison (18 points, 11 passes, 10 rebonds) et aidé les Nuggets à l'emporter à domicile contre Sacramento. Ce n'est toutefois pas le MVP en titre qui a inscrit le panier le plus important du match pour Denver, mais Monte Morris, avec un panier à 3 points à 28 secondes de la fin pour prendre les devants.

- Miami a dominé San Antonio dans un match sans doute un peu trop offensif au goût des deux puristes que sont Gregg Popovich et Erik Spoelstra. Bam Adebayo s'est montré particulièrement saignant (36 pts) et a contribué à effacer le déficit de 16 points accusé par son équipe en début de match. Tyler Herro et Jimmy Butler ont tous les deux ajouté 27 points pour provoquer cette courte victoire.

Le Heat est seul en tête de la Conférence Est.

- Les Wizards menaient encore de 9 points à 6 minutes de la fin et semblaient se diriger vers une victoire à Cleveland. C'est le moment qu'ont choisi les Cavs pour mettre fin à leur série de trois défaites de suite, avec une fin de partie sérieuse en défense et un tandem Markkanen (23 pts) - Allen (18 pts, 14 rbds) efficace.

Kyle Kuzma a encore surnagé pour Washington avec 8 paniers à 3 points inscrits (record personnel en NBA) et 34 points au compteur.

- Il y a quelques jours, Boston avait vu sa belle série s'interrompre avec une défaite inattendue contre Detroit. Les Celtics ont pris une petite revanche en allant s'imposer sur le parquet des Pistons. A nouveau, ça s'est fait dans la douleur !

Il a fallu attendre le 4e quart-temps pour renverser Detroit, handicapé par le problème de fautes de Cade Cunningham (25 pts en 27 min). Les Celtics ont joué à 8, avec 54 points pour le tandem Tatum-Brown et une belle contribution de Payton Pritchard (19 pts) en sortie de banc.

Killian Hayes a joué 18 minutes en sortie de banc pour 3 points et 4 passes.