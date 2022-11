Kyrie Irving de retour avec les Nets ce dimanche ?

Suspendu depuis sept matches, Kyrie Irving pourrait bientôt faire son retour avec les Nets. Le meneur arriverait en effet au terme du processus imposé par Brooklyn, près de deux semaines après l’annonce de la sanction. Un soulagement pour la franchise sur le plan sportif, qui pose cependant de nombreuses questions.

Irving pourrait faire son retour dès dimanche, face aux Grizzlies, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Un retour à la maison, au Barclays Center, après un "voyage de dialogue et d’éducation", selon les termes de Tamika Tremaglio.

"Kyrie rejette l’antisémitisme sous toutes ses formes, et il est déterminé à s’améliorer et à augmenter son niveau de compréhension. Il a l’intention de poursuivre ce voyage à l’avenir pour s’assurer que ses paroles et ses actions sont en accord avec sa quête de vérité et de connaissance", explique Tremaglio, directrice exécutive du syndicat des joueurs (NBPA), à ESPN.