Kyrie Irving testera le marché cet été, Dallas va trembler

Kyrie Irving s'est tenu à carreau depuis son arrivée à Dallas. Problème, s'il n'y a pas eu de bizarrerie kyriesque depuis ce trade, il n'y a pas non plus eu de résultats probants pour les Mavs et c'est un euphémisme. On parle même de la possibilité que les Texans laissent filer les trois derniers matches de la saison plutôt que de tenter d'arracher une place pour le play-in tournament... Qu'importe le moment où cette saison prendra fin pour Dallas, l'intersaison s'annonce chargée. Et le dossier Kyrie sera l'un des plus importants de l'été...

Free agent dans quelques semaines, Kyrie Irving espérait, en arrivant à Dallas, avoir trouvé une terre d'accueil favorable où il pourrait être lui-même et retrouver le lustre sportif égaré à Brooklyn. Le plan était de créer une alchimie sur la deuxième partie de saison avec Luka Doncic, de faire aussi bien que possible en playoffs et de signer un nouveau contrat pour poser les plans d'une saison 2023-2024 plus ambitieuse. D'après Chris Haynes de Bleacher Report, et sans aucune surprise, il n'y a aucun accord entre les deux parties pour poursuivre l'aventure à tout prix.

Les Mavs sont conscients que Kyrie n'est pas le principal responsable des déboires des Mavs - il faut plutôt chercher du côté de Nico Harrison et de ce qu'il a lâché pour faire venir Kyrie - et aimeraient toujours le prolonger. En revanche, comme l'indique Haynes, le meneur All-Star n'est pas encore dans le même état d'esprit.

Kyrie Irving a clairement l'intention de tester le marché, vraisemblablement pour voir si sa cote peut lui permettre de recevoir un contrat max conjugué à une situation sportive plus sereine qu'à Dallas. Si les Mavs veulent le conserver, ils devront a priori lui proposer ce contrat max tout en lui assurant, en même temps qu'à Luka Doncic, que les lacunes criantes du moment dans l'effectif seront comblées durant l'intersaison. Sans quoi ce move autour de la deadline sera définitivement une catastrophe...

