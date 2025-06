Kyrie Irving va rester à Dallas, les Mavs croient en lui

Kyrie Irving a décliné son option pour une saison supplémentaire avec les Dallas Mavericks à 43 millions de dollars. Le meneur All-Star, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou, n'entend pas tester le marché pour autant.

D'après Shams Charania d'ESPN, Irving et les Mavs sont déjà tombés d'accord pour un nouveau bail de 3 ans et 119 millions de dollars (39 millions en moyenne). Même s'il manquera à coup sûr une grande partie de la saison 2025-2026, Kyrie Irving va lier son avenir à celui de la franchise et participera donc au début de carrière de Cooper Flagg.

L'ancien joueur des Cavs, des Celtics et des Nets aura 34 ans à son retour sur les parquets. Avant sa blessure en mars, il tournait à 24.7 points, 4.8 rebonds et 4.6 assists. Il n'a apparemment jamais été question pour Kyrie Irving d'envisager son futur ailleurs et les Mavs, confiants dans sa capacité à revenir en pleine forme, étaient aussi déterminés à le faire revenir.

