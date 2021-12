Kyrie Irving et la vaccination, c’est toujours le grand flou aux Nets…

Les Brooklyn Nets ont un espoir avec Kyrie Irving. Toujours pas vacciné contre le Covid-19, le meneur ne pourra pas jouer à domicile en raison de la législation à New York. Mais les dirigeants de Brooklyn ont donc autorisé son retour pour les matches à l'extérieur.

Une manière de renforcer l'effectif, diminué par les nombreux cas positifs liés au virus. Mais aussi de le pousser à se faire vacciner. En effet, il se dit que les Nets pensent qu'Irving sera plus enclin à se faire vacciner en vivant quasiment au quotidien avec le groupe.

Mais pour l'instant, le coach Steve Nash n'a pas évoqué le sujet avec sa star.

"Si j'ai parlé de la vaccination avec lui ? Non. Pas depuis que nous avons eu ces conversations lors de la présaison. Et depuis son retour, le sujet n'a pas été discuté. Je suis peut-être un peu naïf, mais je vais rester simple par rapport à Kyrie.

Il jouera à l'extérieur et on va trouver des solutions pour l'intégrer au groupe, lui permettre de retrouver son rythme et sa place dans l'équipe. Puis à la maison, ça sera un retour à la normale, comme depuis le début de la saison.

On va essayer de rester très simple, ne pas trop analyser les choses, on va essayer d'en profiter", a résumé Steve Nash face à la presse.