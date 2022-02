La blessure de Chris Paul, un mal pour un bien ?

En apprenant que Chris Paul allait manquer 6 à 8 semaines après s'être fracturé le pouce, certains fans des Phoenix Suns ont un peu cédé au catastrophisme. S'ils veulent se rassurer et être sur la même longueur d'ondes que CP3 et ses camarades, ils n'ont qu'à écouter ce qu'a dit Devin Booker à ce sujet dimanche. Oui, l'absence du génial meneur des Suns fait mal au coeur et on ne peut s'empêcher d'imaginer le pire au vu de la malchance qu'il a subie dans sa carrière lors des moments-clés. Mais tout va bien se passer.

Monty Williams, qui était présent à Cleveland pour le All-Star Game, a lui aussi affiché une certaine confiance. Après avoir échangé une embrassade avec Booker sur le podium, le coach de Phoenix a déclaré à la presse :

C'est tout le mal que l'on souhaite aux Suns, qui sont tout de même bien partis pour verrouiller la première place de la Conférence Ouest et le statut d'équipe n°1 de la ligue.

Suns guard Devin Booker, on Chris Paul missing at least the next 6-8 weeks with a broken thumb: “I look at the beauty of it. He gets to rest his legs. He gets to get ready for a long postseason that we’re trying to make happen.”

— David Aldridge (@davidaldridgedc) February 21, 2022