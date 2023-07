Rien ne permet d'affirmer à ce jour que Marine Johannès, Iliana Rupert, Gabby Williams et, éventuellement, Lou Lopez-Sénéchal, seront avec les Bleues aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Si Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, a expliqué que toutes les joueuses seraient éligibles - comprendre même celles qui n'ont pas disputé l'Eurobasket comme Johannès - tout n'est pas réglé, loin de là.

Dans des propos rapportés par L'Equipe, Siutat a indiqué que toutes celles qui choisiront de démarrer la saison WNBA avant les Jeux Olympiques l'an prochain ne pourront pas être sélectionnées par Jean-Aimé Toupane. Pourtant, la WNBA aura un calendrier aménagé, justement pour permettre aux meilleurs joueuses américaines de s'envoler pour la France. Ce n'est apparemment pas suffisant et le patron de la Fédération a souhaité que les choses soient claires.

"L'ensemble du groupe sera éligible. Ce sera ensuite au staff de faire ses choix. Mais si une joueuse part en WNBA avant, elle ne fera pas partie de l'équipe".

Céline Dumerc, l'ancienne star des Bleues devenue General Manager, a été encore plus cash. « On veut la meilleure équipe pour les JO, mais j'ai envie qu'on vienne en courant en équipe de France, elle (la sélection) est au-dessus de l'individu ».

Les joueuses qui ne seront pas sous contrat rookie, comme Marine Johannès (à New York) et Gabby Williams (à Seattle), seront en plus soumises à la règle de la priorisation en vigueur en WNBA. Si elles ne sont pas présentes au camp d'entraînement de leur franchise dès la reprise - donc si elles font le choix de finir leur saison en Europe - elles n'auront pas l'autorisation de disputer la saison américaine. Pour Rupert, avec Atlanta, et Lopez-Sénéchal, avec Dallas, qui seront elles toujours sous contrat rookie, la marge de manoeuvre est un peu différente, mais elles ne seront tout de même pas convoquées si elles décident de jouer sur tous les tableaux.

On va donc encore demander à des joueuses à la carrière courte et aux opportunités financières limitées de faire un choix plutôt que de les autoriser à jouer sur tous les tableaux. Et, comme pour l'Eurobasket, c'est peut-être bien l'équipe de France aussi qui en pâtira...

Pour rappel, Marine Johannès a dû renoncer à l'Eurobasket simplement parce qu'elle a souhaité se rendre quelques jours à New York au sortir de la finale de la LFB pour régler des questions administratives lui permettant de jouer en WNBA après la compétition. En Slovénie, les Bleues ont décroché la médaille de bronze, un résultat logique mais loin des ambitions initialement affichées par le staff.

