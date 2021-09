La fin de la triste brouille entre Chris Webber et Jalen Rose est proche

Chris Webber et Jalen Rose sont en froid depuis des années et le Fab Five s'est désintégré. Heureusement, le changement approche.

Le Fab Five de Michigan est absolument culte pour la majorité des fans de basket US. Les Wolverines emmenés alors par Chris Webber, Jalen Rose et Juwan Howard ont révolutionné le style vestimentaire et comportemental de l'époque en NCAA et sont devenues des stars suivies par tout le pays et prises pour cibles par beaucoup.

Depuis l'affaire qui a fait exploser l'héritage de ce groupe (Chris Webber, parmi d'autres, a menti devant un jury avant de reconnaître qu'il avait accepté des sommes d'argent de la part d'un mécène local), l'amitié s'est désintégrée au sein du Fab Five. Lorsqu'ESPN a voulu faire un documentaire sur son épopée, Webber n'a pas souhaité y participer et a vu sa relation avec Jalen Rose, élément moteur du récit, voler en éclats.

Après des années de brouille, et alors que Chris Webber va bientôt entrer au Hall of Fame, il semblerait que la tendance soit au rabibochage. Dans un entretien accordé à ESPN, "C-Webb" va en tout cas dans ce sens.

Après avoir expliqué que s'il n'était pas présent pour le match du Final Four en 2013 - tout le monde lui avait reproché de ne pas être venu - c'est parce qu'il était sous le coup d'une suspension de 10 ans que personne n'avait évoquée, il a reconnu que ce n'était plus la guerre froide avec Rose.

"En mai, ESPN ne m'a pas prévenu que Jalen allait m'interviewer. C'était un moment cool. Je parlais déjà à sa famille et à sa soeur très souvent. Lui et moi, nous devons tout de même discuter. Les choses ne vont pas se réparer si on ne parle pas. On ne peut pas juste se contenter de l'interview, on doit s'enfermer dans une pièce. J'espère qu'il viendra à l'événement et qu'on sera ensemble. Là on pourra parler. Désolé de calmer l'enthousiasme, mais je ne vais pas mentir. Quand on aura parlé, tout ira sans doute très bien. C'est quand même un honneur de voir que mon gars est à la télé, en train de faire son chemin".

Allez, une petite discussion d'homme à homme, une embrassade et c'est reparti comme en 40 ? Ces deux-là ont tellement de belles choses à raconter sur leur passé commun, que ce serait dommage d'en rester là.