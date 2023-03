La légende Jim Boeheim tire sa révérence

C'est une légende du basket universitaire américain qui s'en va. Jim Boeheim, head coach de Syracuse depuis 47 ans et plus long technicien en poste dans tout le pays, a annoncé sa retraite après le dernier match disputé par son équipe, qui ne participera pas au Tournoi NCAA. Boeheim, 78 ans, est en place sur le banc des Orange depuis 1976, après avoir été joueur de cette fac, puis assistant de Roy Danforth.

Pendant cet énorme run, Syracuse a remporté le titre à une seule reprise, en 2003, grâce à Carmelo Anthony, Hakim Warrick ou encore Gerry McNamara, dont les maillots ont été retirés en présence de Boeheim. L'université située dans l'état de New York a également disputé la finale en 1987, où elle s'était inclinée contre les Indiana Hoosiers malgré le futur NBAer Ronny Seikaly.

Ces dernières années ont été plus éprouvantes pour Jim Boeheim, entre le scandale académique de 2015 qui a pénalisé les Orangemen et le drame de 2019 dans lequel un piéton qu'il avait percuté au volant de sa voiture sur le lieu d'un accident de la route a trouvé la mort. Boeheim a été disculpé, la visibilité et le mauvais temps ayant été jugés responsables de cette tragédie.

Avec le départ de Jim Boeheim, Tom Izzo de Michigan State devient le head coach présent depuis le plus longtemps sur le bancs de la NCAA chez les hommes avec 28 ans d'exercice. En NCAAW, Geno Auriemma s'occupe de UConn depuis 38 ans. En NBA, le coach actif le plus capé est bien sûr Gregg Popovich, installé sur le banc des Spurs depuis 1996.

A compter de la saison prochaine, c'est Adrian Autry, assistant de Boeheim depuis 2011 et ancien joueur de Syracuse, qui prendra la relève.