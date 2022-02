La NBA dévoile le somptueux trophée Kobe Bryant, pour le MVP du All-Star Game

La NBA va rendre un hommage tout particulier à Kobe Bryant et l'ancrer dans sa tradition. La ligue vient d'annoncer la création d'un trophée au nom du Black Mamba, tragiquement disparu il y a deux ans, pour récompenser le MVP du All-Star Game. L'award est luxueux et chaque étage du design sert à honorer la mémoire et les accomplissements de Kobe.

La base comporte huit faces, pour représenter les huit décennies sur lesquelles s'étendent le All-Star Game depuis sa création, mais aussi le n°8 porté par Kobe Bryant au début de sa carrière. Les 18 étoiles gravées sur le trophée sont évidemment là pour les 18 participations de Kobe au All-Star Game.

Au premier niveau, 24 étoiles rendent hommage au n°24 de Kobe Bryant et aux 24 joueurs sélectionnés pour l'événement chaque année.

Le niveau 2 comporte 10 étoiles, pour les 10 fois où Kobe a été titulaire au All-Star Game, ainsi que pour le n°10 qu'il arborait avec Team USA.

Au niveau 3, on retrouve cinq étoiles, pour le nombre de bagues remportées par Kobe Bryant, ainsi que pour le nombre de joueurs sur un terrain de basket.

Enfin, le niveau 4 ne comporte qu'une étoile, pour le titre de MVP remporté par Kobe en 2008.

The NBA’s new Kobe Bryant All-Star Game MVP trophy – a four-level design honoring the late icon’s Nos. 8 and 24, 18 All-Star appearances, four ASG MVPs, USA Basketball No. 10, NBA MVP award, five titles and two-inch final star for his two Finals MVPs. pic.twitter.com/TsRJOHjLps

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2022