La NBA était devenue “trop physique”, d’après Adam Silver

Adam Silver a récemment participé à un entretien avec Kevin Garnett pour l'émission de ce dernier sur Showtime. "KG" fait partie des glorieux anciens un peu agacés que la NBA ait évolué vers un jeu moins permissif pour les défenseurs et où il a l'impression que les attaquants sont protégés ou en mesure d'abuser le système. A tel point qu'il a demandé des explications au patron de la NBA, en même temps que l'hypothèse d'un retour du handchecking qui permettait une défense plus physique.

La réponse du commish :

"C'est le fan en moi qui va répondre. Peut-être que je suis influencé par les stats puisque j'ai accès aux audiences. Je crois qu'à un moment, vers la fin des années 90, la NBA était devenue trop physique pour les fans et le plaisir ressenti en regardant les matches. C'est quelque chose qui éclipsait les qualités individuelles de certains joueurs et pesait trop.

Un joueur grand et costaud pouvait empêcher un joueur incroyablement doué techniquement de faire ce qu'il savait faire. Je pense à ce qu'un joueur comme Stephen Curry est capable de faire sur le terrain avec son shoot et sa capacité à se déplacer dans la raquette. Si les adversaires pouvaient simplement lui rentrer dedans et le mettre par terre, je ne pense pas que ce serait un meilleur genre de basket.

Je sais qu'il faut trouver un équilibre, parce que quand je suis en tribunes et que je parle à des amis, ils veulent retrouver un peu de cet impact physique. Les gens aiment voir que ça défend dur et ils n'aiment pas savoir qu'un gars peut passer les lignes sans se faire toucher et qu'on protège les stars.

On a procédé à quelques changements cette saison, au niveau des mouvements non naturels au basket. Certains joueurs manipulaient le système. Des joueurs brillants, qui respectaient les règles, mais trouvaient le moyen de provoquer des fautes. On a fait comprendre à ces joueurs que ces actions ne seraient plus considérées comme des fautes. Et comme ce sont des grands joueurs, ils s'adaptent".

