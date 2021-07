Quelques stars de la ligue se sont clairement opposées à la tenue du play-in tournament la saison dernière. LeBron James et Luka Doncic, notamment, ont été parmi les plus virulents critiques de ce nouveau format en demandant son retrait, là où Chris Paul, président du syndicat, l'a défendu. La NBA a décidé de privilégier l'expérience spectateurs et le suspense.

On apprend ainsi par la NBA que le play-in tournament sera officiellement reconduit la saison prochaine et jusqu'à nouvel ordre. Adam Silver avait expliqué en mai qu'il espérait que ces barrages deviennent une tradition. Ce sera le cas, même si on imagine que LeBron et les quelques autres joueurs influents qui ne les valident pas tenteront de modifier les choses lors des prochaines négociations du CBA.

Pour rappel, cette saison a vu les Los Angeles Lakers et les Memphis Grizzlies (à l'Ouest), mais aussi les Boston Celtics et les Washington Wizards (à l'Est) se qualifier pour les playoffs via ce play-in tournament. La logique du classement a en revanche été respectée par la suite, puisque les quatre équipes n'ont pas passé le 1er tour.

Mark Cuban a changé d'avis sur le play-in, tiens on se demande pourquoi...

Chris Paul et LeBron James en désaccord

En réponse aux critiques sur le calendrier, notamment formulées par son ami LeBron James qui pointait du doigt les blessures, Chris Paul avait déclaré :