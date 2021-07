Plus rien ne devrait nous surprendre avec Donald Trump. Et certainement pas le fait qu’il s’en prenne une énième fois à LeBron James. Pourtant, il a encore réussi à nous surprendre. Et pas positivement.

Il faut dire qu’il a trouvé le moyen de mentionner LeBron James en évoquant… la participation d’athlètes transexuels. Un grand écart qui n’a aucun sens, si ce n’est de révéler son obsession pour la star des Los Angeles Lakers.

Donald Trump était donc hier dans l’Arizona, devant ses supporteurs. Après avoir expliqué qu’il n’avait pas perdu les élections, il s’est lancé sur le sujet, sans réelle transition :

« La liberté d’expression est piétinée, les hommes sont autorisés à concourir dans des sports féminins. Qu’est-ce que vous en pensez ? »

Entre des femmes qui veulent pouvoir concourir en catégorie féminine, et d’autres qui y voient une injustice les empêche de prétendre à un titre, le débat est évidemment bien trop complexe pour faire l’objet de quelques punchlines mal placées. Mais cela n’effraie clairement pas l’ancien président américain.

LeBron James est « raciste », selon Donald Trump…

Il s’est amusé à chambrer sans la nommer Laurel Hubbard, qui participera aux Jeux Olympiques, en l’appelant « this guy » ou en utilisant « il » :

« Vous avez vu l’haltérophile ? Je n’aime pas devoir vous dire ça, vous les femmes, mais il a explosé vos records. »

Et c’est au cours de ce passage surréaliste qu’il en a décoché une pour LeBron James :

« Ecoutez, nous aimons tous gagner. Si j’étais un coach, je vais vous dire, je ne parlerais pas à trop de femmes telles que nous connaissons les femmes. Je prendrai certains de ces gens dont on dit ‘ce sont des femmes’. Quelqu’un a dit, si LeBron James décidait de faire cette opération, comment il serait sur le terrain ? Et d’ailleurs, LeBron James, vous pouvez le garder. Est-ce que vous avez vu les audiences du basketball, qui ont été terribles ? Mais elles ont augmenté à nouveau après que son équipe a été éliminée. »

Car bien évidemment, LBJ et les Los Angeles Lakers sont clairement ceux qui empêchent la NBA de faire de l’audience. En même temps, Donald Trump n’avait pas l’air à une connerie près hier. Etonnant…

Quand Donald Trump considérait LeBron comme « un gars génial »