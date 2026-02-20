La NBA propose ses mesures contre le tanking, ça va bouger !

La NBA a fait des propositions aux 30 franchises pour lutter contre le tanking à partir de la saison prochaine. Lesquelles vous semblent les plus pertinentes ?

La NBA a décidé de prendre le problème du tanking à bras-le-corps. Selon les informations révélées par Shams Charania, d’ESPN, la ligue prévoit de mettre en place de nouvelles règles dès la saison 2026-2027 afin de limiter les effets de cette stratégie qui, à ses yeux, fait mal au produit et au spectacle.

D’après ces informations, Adam Silver a présenté plusieurs pistes aux 30 GM de NBA lors d’une récente réunion. L’objectif est clair, agir non seulement sur les sanctions, mais surtout sur les mécanismes structurels qui rendent le tanking attractif.

Parmi les idées à l’étude, la ligue envisagerait :

- Les protections de picks au 1er tour seraient limitées à deux types seulement : protégé Top 4 (le pick ne part que s’il est 5 ou plus bas) et protégé loterie / Top 14+ (le pick est protégé s’il est en loterie). Fini les protections compliquées du type top 8 en 2027, top 6 en 2028, puis non protégé en 2029.

- Figer les pourcentages pour la loterie à la trade deadline. Une équipe ne pourrait plus tanker sur les 20 derniers matchrs pour améliorer ses chances. Si une équipe est la 7e pire à la deadline, elle garde pourcentage le jour de la loterie, même si elle perd tous ses matches derrière. -

- Interdiction d’avoir un pick Top 4 deux années de suite, ou après deux saisons consécutives parmi les 3 pires bilans pour éviter les reconstructions ultra longues basées uniquement sur l'accumulation de top picks.

- Une équipe finaliste de conférence ne pourra pas obtenir un pick dans le top 4 l’année suivante, pour lutter contre le tanking opportuniste en one shot.

- Toutes les équipes du play-in participeraient à la loterie.

- Resserrer les pourcentages entre les équipes qui participent à la loterie pour qu'il y ait moins d'intérêt à finir vraiment bas.

Tout ça n'est pour l'heure qu'une salve d'idées soumises par la ligue et il faudra voir lesquelles trouveront le meilleur écho auprès des acteurs de NBA.