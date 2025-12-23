La NBA s’attaque encore au tanking : la Draft et la loterie modifiées ?

La NBA a visiblement décidé de remettre un coup de pression sur le dossier du tanking. Un serpent de mer qui revient régulièrement sur la table, mais qui semble aujourd’hui prendre une dimension plus sérieuse dans les discussions entre la ligue et ses franchises. D’après Shams Charania d'ESPN, plusieurs leviers sont à l’étude, avec une volonté claire : rendre la stratégie de la défaite calculée beaucoup moins confortable.

Dans le viseur, d’abord, les protections de picks. Ces mécanismes parfois opaques, étalés sur plusieurs saisons, peuvent devenir de véritables incitations à lever le pied. La ligue réfléchit donc à resserrer la vis, en limitant les protections jugées trop permissives ou en simplifiant des échanges qui finissent par enfermer certaines équipes dans une spirale de défaites assumées.

Limiter les hauts picks sur la durée ?

Autre chantier sensible : la loterie. Là aussi, la NBA explore plusieurs pistes pour casser les habitudes. Empêcher une franchise de collectionner les choix très élevés sur plusieurs années ou figer l’ordre de la loterie avant la fin de la saison régulière sont des options sur la table. L’objectif est clair : réduire l’impact des calculs de fin de saison et redonner un minimum de sens aux derniers mois de compétition.

Cette réflexion globale s’inscrit dans une volonté plus large de protéger la crédibilité du produit NBA, à l’heure où la ligue durcit aussi ses règles sur la gestion des blessures et la transparence liée aux paris sportifs.

Rien n’est encore acté, et le débat promet d’être animé chez les propriétaires. Mais le signal est envoyé : la NBA veut des matchs qui comptent, du premier au dernier soir de la saison.

