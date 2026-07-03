La NBA va expérimenter deux nouveautés pendant les Summer Leagues : un seul lancer franc pour toutes les fautes et un ballon connecté destiné à aider l'arbitrage.

Comme souvent, les Summer Leagues serviront de laboratoire à la NBA. La ligue a annoncé qu'elle testerait deux nouveautés lors des compétitions estivales organisées en Californie, à Salt Lake City et à Las Vegas : une nouvelle règle sur les lancers francs et un ballon connecté doté d'un capteur.

La principale expérimentation concerne les lancers francs. Désormais, jusqu'aux deux dernières minutes du quatrième quart-temps (ainsi qu'en prolongation), une faute ne donnera plus lieu à une série de un, deux ou trois lancers francs. À la place, le joueur ne tirera qu'un seul lancer. S'il le réussit, il inscrira le nombre de points correspondant à la faute subie : un point pour une faute consécutive à un panier marqué, deux points pour une faute sur un tir manqué ou trois points après une faute sur un tir longue distance. En cas d'échec, aucun point ne sera marqué.

Cette règle est déjà utilisée en G-League depuis la saison 2019-2020 afin de fluidifier les rencontres et de réduire leur durée. La NBA souhaite désormais observer ses effets dans le cadre des Summer Leagues.

Un ballon connecté pour aider les arbitres

La seconde nouveauté est plus technologique. Les joueurs évolueront avec un ballon équipé d'un capteur intégré capable de détecter les contacts avec celui-ci, sans modifier son poids, son toucher ou son comportement en jeu. L'objectif est de récolter des données qui pourraient, à terme, aider le corps arbitral sur certaines situations litigieuses, notamment pour déterminer quel joueur a touché le ballon en dernier avant une sortie de terrain.

Ces deux expérimentations ont été présentées lors de la dernière réunion du Competition Committee de la NBA. Elles seront observées tout au long des Summer Leagues avant une éventuelle adoption plus large dans les années à venir.