Le phénomène finlandais Miikka Muurinen, révélation de l’EuroBasket 2025 et grand espoir du basket mondial, a confirmé qu’il jouera en NCAA dès la saison prochaine. Une décision rare pour un joueur déjà en EuroLeague.

La pépite finlandaise vise le rêve américain

Miikka Muurinen, 18 ans, avait créé la surprise cet été en refusant la NCAA et les universités américaines pour signer à Partizan Belgrade. Un choix audacieux, salué par de nombreux scouts, alors qu’il évoluait en high school.

Mais dans un entretien accordé à Skweek, la star finlandaise a annoncé que son avenir se dessinait désormais de l’autre côté de l’Atlantique.

« C’était un passage d’un an (son expérience au Partizan) pour me développer autant que possible, tirer tout ce que je peux de cette opportunité, puis amener ça à la fac, et je l’espère ensuite en NBA », a expliqué Muurinen.

Le joueur confirme avoir 25 offres NCAA et assure qu’il ne compte en refuser aucune pour l’instant.

L’expérience EuroBasket et EuroLeague l’a déjà transformé

Révélation de l’EuroBasket 2025 avec la Finlande, Muurinen assume désormais un statut de modèle dans un pays où le basket progresse à grande vitesse.

« Le basket grandit. Plus de jeunes veulent jouer. Ça fait du bien d’être un modèle », raconte-t-il.

En EuroLeague avec le Partizan, l’apprentissage a été brutal... mais formateur.

« C’est difficile, tu joues contre des vétérans qui ont été en NBA ou en EuroLeague depuis plusieurs saisons. C’est dur, mais je progresse », dit-il.

Pour l’instant, il n’est rentré en jeu dans la compétition reine que lors de 6 matches. Pour un total de 11 minutes à peine et 1 petit point marqué.

« C’est la partie la plus dure de ma carrière, mais la deuxième plus dure, c’était probablement ma première année aux Etats-Unis parce que c’était si différent, ça ne jouait qu’en isolation, mais je j’ai fini par m’habituer. »

La NCAA : une évidence pour lui

Interrogé sur la possibilité de rester une année supplémentaire en Europe, Muurinen n’a pas laissé de place au doute.

« C’est improbable. Je préfère aller à la fac, c’est mon rêve et je ne vais pas le changer », affirme-t-il.

Une saison unique à Belgrade avant le grand saut

La saison actuelle devrait donc être sa seule en EuroLeague. Une saison où il aura pu travailler sous les ordres d’une légende du coaching, Zeljko Obradovic, avant que celui-ci ne démissionne de son poste.

« Il me coachait dur, et j’en avais besoin. Il est très dur sur un terrain. J’essayais d’écouter ses avis, tout ce qu’il me disait », conclut Muurinen.

À 18 ans, il s’apprête à rejoindre la NCAA avec un profil déjà éprouvé au très haut niveau européen. Peu de prospects de son âge arrivent aux États-Unis avec une telle expérience.

Reste maintenant le choix de fac que l’on suivra avec attention.