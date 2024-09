La preview du 1er tour des playoffs WNBA

La saison régulière a pris fin en WNBA et les playoffs débutent ce dimanche, avec les 8 équipes qualifiées directement en lice et prêtes à en découdre. Pour rappel, le premier tour se joue au meilleur des trois matches ce qui veut dire que la première équipe à deux victoires se qualifie pour la suite des opérations. A partir des demi-finales, c'est au meilleur des quatre matches.

Voici ce qu'il faut suivre et qui mérite que vous vous penchiez sur chacune des séries de ce 1er tour.

New York Liberty (1) - Atlanta Dream (8)

C'est sans doute la série avec le moins de suspense de ce 1er tour. Atlanta a arraché sa qualification sur la fin de saison après avoir été une déception quasiment depuis le mois de mai, loin des attentes suscitées par la saison dernière. Le Dream a tout de même fini par décrocher son billet, pour avoir le redoutable honneur de défier la meilleure équipe de cette saison régulière : l'armada de stars du New York Liberty.

Si on dit qu'il n'y a que peu de suspense, c'est parce que New York, avec un effectif très similaire à celui de l'an dernier, a commencé à mieux apprivoiser ses pouvoirs et sa capacité de domination. La coach Sandy Brondello a montré un peu plus de souplesse et d'inventivité dans ses line up après une saison dernière un peu trop rigide et centrée autour du talent de Breanna Stewart. Les stars de l'équipe ont développé une belle alchimie et "Stewie" arrive moins épuisée que la saison dernière en playoffs, grâce à l'apport de Sabrina Ionescu, Jonquel Jones et des autres soldats de l'équipe moins connus du grand public.

Pour qu'Atlanta prenne un match, il faudra les planètes s'alignent. Certes, Atlanta a gagné à New York lors du dernier match de la saison régulière, mais il ne faut pas forcément prendre ça très au sérieux tant le Liberty était en roue libre alors que le Dream jouait sa qualification. Les joueuses à surveiller quand même du côté d'Atlanta : les All-Stars Rhyne Howard (vue en 3x3 aux JO) et Allisha Gray, la légende Tina Charles et la meneuse Jordin Canada, ancienne back up de Sue Bird à Seattle.

Minnesota Lynx (2) - Phoenix Mercury (7)

Et si c'était la dernière série de playoffs de Diana Taurasi sur un terrain de basket ? La légende du Mercury a laissé pas mal d'indices sur le fait qu'elle allait raccrocher à la fin de la saison, à 42 ans et après avoir marqué cette ligue de son empreinte comme peu avant elles. "DT" aura fort à faire pour prolonger le plaisir, puisque Phoenix, malgré un cinq assez clinquant, a eu du mal à afficher de la régularité cette saison et n'a fini que 7e, derrière des équipes avec un roster au CV moins prestigieux.

En face, c'est l'inverse pour les Minnesota Lynx, portées par une superstar, Napheesa Collier, dauphine vraisemblable d'A'ja Wilson dans la course au titre de MVP, mais animées par un esprit collectif qui leur permet de ne pas être limitées par un effectif supposément moins talentueux. Les Lynx ont aussi la meilleure coach de la ligue, ou en tout cas la plus chevronnée et titrée encore en activité en la personne de Cheryl Reeve. Les aptitudes défensives de Minnesota et le fait que Phoenix marche surtout par fulgurances et grâce aux individualités que sont Kahleah Copper, Brittney Griner, Diana Taurasi ou l'excellente meneuse Natasha Cloud, semble donner un avantage assez net aux Lynx.

Il faut tout de même toujours se méfier du coeur des champions et, si Phoenix n'a plus gagné de titre depuis 10 ans, le Mercury, avec Taurasi, Griner et Cunningham, toujours présentes, ont disputé les Finales en 2021 face à Chicago.

Du côté des Lynx, on suivra le retour d'Olivia Epoupa, qui avait disputé 15 matches avec l'équipe avant d'être tradée à Washington, coupée par les Mystics, puis récupérée cette semaine par Minnesota.

Connecticut Sun (3) - Indiana Fever (6)

Dès sa première saison, Caitlin Clark aura donc contribué au retour du Fever en playoffs, 8 ans après sa dernière participation lorsque la légendaire Tamika Catchings était encore dans l'équipe. Après la saison épique de sa rookie, Indiana va maintenant prendre la température en post-saison et le baptême s'annonce corsé. Le Sun est l'un des usual suspects de cette ligue depuis quelques années et un adversaire parmi les plus coriaces.

Pour la deuxième saison de Stephanie White sur le banc, Connecticut a encore été une équipe stable et difficile à bouger, avec tout de même quelques changements en cours de saison pour apporter à ce groupe si fort défensivement l'étincelle qui lui a fréquemment manqué en attaque. Marina Mabrey est arrivée en provenance de Chicago et peut être un game changer. Après avoir passé la deuxième partie de saison à chercher la bonne formule, le Sun va se tester contre ce Fever jeune et ambitieux, emmené par Clark, certes, mais aussi par une Kelsey Mitchell qui sort d'une saison de très haut niveau, et par l'intérieure All-Star Aliyah Boston.

Prudence donc pour Connecticut, qui devrait tout de même pouvoir s'en sortir à l'expérience. Le combo que forment Alyssa Thomas, la joueuse préférée de l'auteur de ses lignes, vraie all-around player, et DeWanna Bonner, son épouse qui vieillit comme le bon vin, reste difficile à écarter. La présence de Brionna Jones, blessée toute la saison dernière, à l'intérieur, est aussi une plus-value qui fait de cette équipe un outsider très sérieux pour chambouler les deux favoris que sont New York et Las Vegas.

Las Vegas Aces (4) - Seattle Storm (5)

C'est sans doute la plus belle affiche de ce 1er tour de playoffs. Les doubles championnes en titre des Aces rêvent de Three-Peat et vont devoir surmonter à la fois la fatigue mentale née des dernières saisons et l'envie des adversaires de mettre fin à leur hégémonie. La saison régulière a été compliquée pour Vegas, malgré une A'ja Wilson absolument stratosphérique et qui va décrocher dans les prochains jours son troisième titre de MVP, tout n'a pas toujours bien cliqué, avec des cadres en-dedans, que ce soit par la faute de pépins physiques ou simplement par méforme.

Les joueuses de Becky Hammon ont passé la seconde après les Jeux Olympiques et ont réintégré le top 4 si important pour bénéficier de l'avantage du terrain. Les Aces semblent arriver dans leur meilleure forme ou presque au bon moment, c'est à dire celui d'affronter Seattle, une équipe dont il faut se méfier. Le Storm a fait son lifting lors de la dernière intersaison et dispose d'un effectif assez impressionnant sur le papier, avec Jewell Loyd, Nneka Ogwumike et Skylar Diggins-Smith pour ne citer que les joueuses estampillées "stars" en WNBA. L'arrivée de Gabby Williams après le break olympique a aussi fait beaucoup de bien à Seattle, qui pourrait fonctionner encore mieux mais a logiquement mis un peu de temps à trouver un fonctionnement lui permettant de vraiment jouer les outsiders.

Il ne faudra surtout pas prendre le Storm à la légère, puisque cette équipe a des arguments des deux côtés du terrain et de l'expérience à revendre. Néanmoins, là aussi la logique voudrait que les Aces imposent leur loi, si possible en essayant d'éviter que la série n'aille en trois matches.

Le programme de dimanche, heure française

New York vs Atlanta, 19h

Connecticut vs Indiana, 21h

Minnesota vs Phoenix, 23h

Las Vegas vs Seattle, 4h (dans la nuit de dimanche à lundi)