La statistique catastrophique des Pacers dans le money time

Les Indiana Pacers nous déçoivent. On les voyait bons. Au final, ils pointent à seulement 6 victoires en 15 matches sans être particulièrement mauvais. Enfin, si, hier soir, ils étaient nuls. Dans le quatrième quart-temps surtout. Plus que nuls, ils étaient surtout maladroits. Très maladroits.

Malcolm Brogdon et ses camarades n’ont converti – attention, accrochez-vous – que 2 de leurs 20 tentatives dans le dernier quart. Deux petits paniers. Un concours de briques et de parpaings balancés sur l’anneau, la planche, etc.

Du coup, les New York Knicks en ont profité pour renouer avec la victoire dans leur salle après trois défaites de suite au Madison Square Garden. En prenant donc le dessus dans le money time, 23-10. Evan Fournier et ses coéquipiers n’ont pas été beaucoup plus adroits que les Pacers. Mais ils ont fait la différence en défense.

« C’était du basket comme dans les années 90, on se battait sur le terrain. On aurait dit un match de playoffs », confiait Taj Gibson.

Tom Thibodeau, le coach des Knicks, a dû apprécier. Rick Carlisle, celui d’Indiana, beaucoup moins.

